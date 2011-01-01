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Группа компаний "Аврора" - это сеть Комиссионных магазинов, Сервисных центров, Ювелирных магазинов, Магазинов распродаж. Услугами нашей компании постоянно пользуются более 500 000 человек.
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